Huawei выиграла иск о нарушении Samsung патентных прав
Отмечается, что Samsung признана виновной в нарушении двух патентов Huawei, в частности, в нарушении прав, распространяемых на технологии смартфонов четвёртого поколения.
В решении суда уточняется, что компании Samsung запрещается продавать и производить технику, используя технологии, ставшие предметом судебного разбирательства.
По данным агентства, данное судебное решение является одним из последних в долгой истории судебных тяжб между двумя азиатскими компаниями.
В декабре сообщалось, что Россия и Китай откроют совместный центр интеллектуальной собственности «IP — Шёлковый путь» в Пекине.