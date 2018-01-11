Huawei выиграла иск о нарушении Samsung патентных прав

Южнокорейская корпорация Samsung признана виновной в нарушении патентных прав крупнейшего китайского производителя смартфонов Huawei. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Samsung признана виновной в нарушении двух патентов Huawei, в частности, в нарушении прав, распространяемых на технологии смартфонов четвёртого поколения.

В решении суда уточняется, что компании Samsung запрещается продавать и производить технику, используя технологии, ставшие предметом судебного разбирательства.

По данным агентства, данное судебное решение является одним из последних в долгой истории судебных тяжб между двумя азиатскими компаниями.

В декабре сообщалось, что Россия и Китай откроют совместный центр интеллектуальной собственности «IP — Шёлковый путь» в Пекине.