Huawei выиграла иск о нарушении Samsung патентных прав

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Южнокорейская корпорация Samsung признана виновной в нарушении патентных прав крупнейшего китайского производителя смартфонов Huawei. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Samsung признана виновной в нарушении двух патентов Huawei, в частности, в нарушении прав, распространяемых на технологии смартфонов четвёртого поколения. 

В решении суда уточняется, что компании Samsung запрещается продавать и производить технику, используя технологии, ставшие предметом судебного разбирательства.

По данным агентства, данное судебное решение является одним из последних в долгой истории судебных тяжб между двумя азиатскими компаниями.

В декабре сообщалось, что Россия и Китай откроют совместный центр интеллектуальной собственности «IP — Шёлковый путь» в Пекине.

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