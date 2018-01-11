Гидрометцентр прогнозирует самую холодную ночь в Москве с начала зимы

Ночь с 11 на 12 января в Москве станет самой морозной с начала зимы. Об этом заявили в Гидрометцентре России.

«12 января, в пятницу, местами ещё возможен слабый снег. Ночью похолодает до -10...-8 °С в Москве и -13...-8 °С по области, что станет пока самой низкой температурой за нынешнюю зиму», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что днём термометры покажут -8...-6 °С в столице и -10...-5 °С в Московской области.

Как передаёт m24.ru, до сих пор самым холодным днём считается 26 декабря, когда температура воздуха составила -7,4 °С.

Ранее сообщалось, что начавшийся в Москве снегопад продлится до пятницы, 12 января, и принесёт до трёх сантиметров снега.