В Севастополе откроют филиал «Ленфильма»

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В Севастополе планируют открыть филиал киностудии «Ленфильм», сообщает НСН.

Соответствующее соглашение подписали корпорация развития города и студия. Они договорились сотрудничать в сфере кинопроизводства.

Как отметили в «Ленфильме», Крым в целом и Севастополь в частности всегда были популярны в качестве съемочных площадок.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что на реконструкцию Ялтинской киностудии в Крыму требуется около 4 млрд рублей.

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