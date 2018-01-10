В Севастополе откроют филиал «Ленфильма»

В Севастополе планируют открыть филиал киностудии «Ленфильм», сообщает НСН.

Соответствующее соглашение подписали корпорация развития города и студия. Они договорились сотрудничать в сфере кинопроизводства.

Как отметили в «Ленфильме», Крым в целом и Севастополь в частности всегда были популярны в качестве съемочных площадок.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что на реконструкцию Ялтинской киностудии в Крыму требуется около 4 млрд рублей.