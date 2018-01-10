Иван Ургант выразил соболезнования в связи со смертью Державина

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Известный шоумен и актёр Иван Ургант выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Михаила Державина.

«Дорогой Михаил Михайлович. Я Вас очень люблю. Спасибо Вам за всех нас. До свидания», — написал Ургант в Instagram.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что смерть Державина является потерей для российской культуры и Театра сатиры.

Державин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Актёра похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание состоится 15 января.

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