В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью оперного певца Александра Ведерникова

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью российского оперного певца Александра Ведерникова.

«Это, безусловно, очень тяжёлая утрата. Особенно для российского вокала в широком смысле слова. На искусстве Александра Ведерникова не одно поколение выросло. Он отличался удивительным долголетием», — сказал он.

По словам депутата, Ведерников «достиг всех возможных званий в советском искусстве и в российском».

«Человек, который будет жить в своих учениках. Приношу глубочайшие соболезнования семье, родным, близким, всем, для кого эта утрата будет чувствительной, — всем, кто любит русскую оперу, для кого «Ария варяжского гостя» будет в его исполнении просто незабвенной», — отметил Шолохов.

9 января стало известно, что российский оперный певец Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119