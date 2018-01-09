В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью оперного певца Александра Ведерникова

Заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью российского оперного певца Александра Ведерникова.

«Это, безусловно, очень тяжёлая утрата. Особенно для российского вокала в широком смысле слова. На искусстве Александра Ведерникова не одно поколение выросло. Он отличался удивительным долголетием», — сказал он.

По словам депутата, Ведерников «достиг всех возможных званий в советском искусстве и в российском».

«Человек, который будет жить в своих учениках. Приношу глубочайшие соболезнования семье, родным, близким, всем, для кого эта утрата будет чувствительной, — всем, кто любит русскую оперу, для кого «Ария варяжского гостя» будет в его исполнении просто незабвенной», — отметил Шолохов.

9 января стало известно, что российский оперный певец Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни.