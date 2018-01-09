Эксперт прокомментировал прекращение работы компьютеров после обновления Windows

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян предположил в беседе с RT, с чем может быть связано прекращение работы компьютеров на процессорах AMD после обновления Windows.

«Данное обновление частично решало ошибку в дизайне процессоров Intel, да и вообще всей архитектуры х86. При этом, поскольку хорошего, «чистого» решения этой проблемы не существует, создателям патчей приходится импровизировать. Потому что одна из проблем, которая возникает при закрытии ошибки, — большое снижение производительности. Если компания Intel более-менее хорошо описала происходящее и помогала в создании патчей, то компания AMD отрицала, что её процессоры подвержены данной ошибке, критической уязвимости. В связи с этим первая версия не очень корректно работает. Прогнозирую, что достаточно времени понадобится. На 100% закрыть эту уязвимость лишь программными методами невозможно, придётся подождать», — полагает Казарян.

Компания Microsoft приостановила распространение обновлений Windows в связи с жалобами пользователей на то, что у них перестают работать компьютеры.

Отмечается, что в техподдержку Microsoft стали обращаться владельцы компьютеров, работающих на базе процессоров AMD.