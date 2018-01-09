На выставке в Москве покажут редкие фото Коко Шанель и Мэрилин Монро

На выставке «За кулисами» в Центре фотографии братьев Люмьер в Москве покажут редкие снимки модельера Коко Шанель и актрисы Мэрилин Монро, сообщает m24.ru.

Экспозиция откроется 17 января. На ней будут представлены работы знаменитого голливудского фотографа Дугласа Киркланда.

Некоторые снимки посвящены работе над известными фильмами, такими как «Звуки музыки», «Титаник», «Великий Гэтсби».

Кроме того, будет представлена серия фотографий Монро 1961 года. Ещё один спецпроект рассказывает о жизни и работе Шанель. Данная серия снимков была сделана в 1962 году.

В числе других героев экспозиции — Софи Лорен, Марлен Дитрих, Мэрил Стрип, Роберт де Ниро, Джек Николсон, Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет.

Ранее НСН сообщала, что портреты работы Карла Брюллова будут показаны на первой в 2018 году выставке в Третьяковской галерее в Москве.