«Нелюбовь» Звягинцева вошла в список номинантов на BAFTA

Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошёл в список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Как сообщается на сайте премии, соперниками российской картины станут «Она» Пола Верховена и «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли. Также за награду поборются «Служанка» Пак Чхан Ука и «Коммивояжёр» Асгара Фархади. Ранее сообщалось, что «Нелюбовь» вошла в шорт-лист премии «Оскар».