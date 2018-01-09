«Нелюбовь» Звягинцева вошла в список номинантов на BAFTA

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Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошёл в список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Как сообщается на сайте премии, соперниками российской картины станут «Она» Пола Верховена и «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли.

Также за награду поборются «Служанка» Пак Чхан Ука и «Коммивояжёр» Асгара Фархади.

Ранее сообщалось, что «Нелюбовь» вошла в шорт-лист премии «Оскар».

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