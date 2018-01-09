Перенёсший инсульт актёр Михаил Кокшенов выписан из больницы

Короткая ссылка
Актёр Михаил Кокшенов, который был госпитализирован в октябре с подозрением на инсульт, выписан из больницы.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на дочь актёра Алевтину.

«Да, его выписали. Он сейчас дома», — сказала она.

Актёр был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт 17 октября. Позднее дочь артиста Алевтина Вокрош подтвердила телеканалу «360», что её отец попал в больницу.

Кокшенов сыграл в таких картинах, как «Не может быть», «Спортлото-82», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119