Перенёсший инсульт актёр Михаил Кокшенов выписан из больницы

Актёр Михаил Кокшенов, который был госпитализирован в октябре с подозрением на инсульт, выписан из больницы.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на дочь актёра Алевтину.

«Да, его выписали. Он сейчас дома», — сказала она.

Актёр был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт 17 октября. Позднее дочь артиста Алевтина Вокрош подтвердила телеканалу «360», что её отец попал в больницу.

Кокшенов сыграл в таких картинах, как «Не может быть», «Спортлото-82», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил».