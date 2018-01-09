Перенёсший инсульт актёр Михаил Кокшенов выписан из больницы
Актёр Михаил Кокшенов, который был госпитализирован в октябре с подозрением на инсульт, выписан из больницы.
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на дочь актёра Алевтину.
«Да, его выписали. Он сейчас дома», — сказала она.
Актёр был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт 17 октября. Позднее дочь артиста Алевтина Вокрош подтвердила телеканалу «360», что её отец попал в больницу.
Кокшенов сыграл в таких картинах, как «Не может быть», «Спортлото-82», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил».
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