Дружко назвал главное правило хайпа

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Российский актёр и телеведущий Сергей Дружко в беседе с RT назвал главное правило хайпа и рассказал о своём любимом меме.

«Делай что должно, и будь что будет», — сказал Дружко, отвечая на вопрос о главном правиле хайпа.

Он также назвал свой любимый мем.

«Да хранит вас Дружко», — отметил актёр.

Ранее экспертный совет при Центре творческого развития русского языка составил рейтинг главных русских слов 2017 года, в который попали слова «хайп» и «биткоин». 

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