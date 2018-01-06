Дружко назвал главное правило хайпа

Российский актёр и телеведущий Сергей Дружко в беседе с RT назвал главное правило хайпа и рассказал о своём любимом меме.

«Делай что должно, и будь что будет», — сказал Дружко, отвечая на вопрос о главном правиле хайпа.

Он также назвал свой любимый мем.

«Да хранит вас Дружко», — отметил актёр.

Ранее экспертный совет при Центре творческого развития русского языка составил рейтинг главных русских слов 2017 года, в который попали слова «хайп» и «биткоин».