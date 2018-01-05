Ефим Шифрин рассказал о разнообразии в своей карьере
«У меня не было цели удивлять, так получалось. Проекты стихийно появлялись в моей жизни», — заявил Шифрин.
По словам артиста, ему пришлось петь сложные вокальные партии, участвовать в четырёх мюзиклах.
«А в «Принцессе цирка» появилась странная хореография, которой я никогда не занимался», — отметил он.
Кроме того, сообщил Шифрин, он любит записывать аудиокниги, и для него это такая же серьёзная актёрская работа, как спектакль.
На вопрос о предстоящих проектах артист ответил, что предложений как никогда много, но он перестал говорить о планах.
«Как только они обретут очертания — расскажу», — добавил Шифрин.
Ранее сообщалось, что в Москве открылась выставка в честь Эльдара Рязанова.