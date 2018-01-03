В Нижнем Новгороде в преддверии ЧМ по футболу пройдёт выставка «Гол»

В Нижнем Новгороде в выставочном центре «Арсенал» планируется провести 12 выставок в 2018 году, сообщает kp.ru со ссылкой на Волго-Вятский филиал ГЦСИ.

Например, к чемпионату мира по футболу готовятся историко-художественная выставка «Горький. Модернизм», посвящённая расцвету советского модернизма в городе в 1950—1960 годах, и выставка «Гол» об истории мирового футбола.

Также намечен цикл выставок современной графики и выставка «Аллегорическая абстракция».

Кроме того, будет заложено новое направление «Арсенал. Инклюзия», состоящее из множества проектов, среди которых клуб «Вместе» для людей с ментальными расстройствами и клуб жестового языка для зрителей с нарушениями слуха.

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