Названа самая посещаемая в новогоднюю ночь станция метро в Москве

Самой популярной среди москвичей и гостей столицы в новогоднюю ночь стала станция метро «Охотный Ряд».

«Лидером по количеству пассажиров в новогоднюю ночь традиционно оказалась станция метро «Охотный Ряд». 102,6 тыс. пассажиров воспользовались ей благодаря уникальному расположению станции в самом центре столицы, рядом с Красной площадью», — говорится в сообщении на сайте ГУП «Московский метрополитен».

Второе место по популярности занимает станция «Площадь Революции» (62,4 тыс. пассажиров).

Тройку лидеров замкнула станция «Пушкинская» — ей воспользовались более 50 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что в Московском метрополитене появились новогодние карты «Тройка» и билеты «Единый».