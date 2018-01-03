Названа самая посещаемая в новогоднюю ночь станция метро в Москве

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Самой популярной среди москвичей и гостей столицы в новогоднюю ночь стала станция метро «Охотный Ряд».

«Лидером по количеству пассажиров в новогоднюю ночь традиционно оказалась станция метро «Охотный Ряд». 102,6 тыс. пассажиров воспользовались ей благодаря уникальному расположению станции в самом центре столицы, рядом с Красной площадью», — говорится в сообщении на сайте ГУП «Московский метрополитен».

Второе место по популярности занимает станция «Площадь Революции» (62,4 тыс. пассажиров).

Тройку лидеров замкнула станция «Пушкинская» — ей воспользовались более 50 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что в Московском метрополитене появились новогодние карты «Тройка» и билеты «Единый».

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