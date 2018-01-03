СМИ: Журнал Playboy может лишиться печатной версии

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Издатели рассматривают возможность отказаться от выпуска печатной версии журнала Playboy. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, издающая журнал компания Playboy Enterprise ещё не приняла окончательное решение.

«Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем «мир Playboy», который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого», — заявил руководитель Playboy Enterprises Бен Кон.

Ранее сообщалось, что основатель журнала Playboy Хью Марстон Хефнер умер в возрасте 91 года.

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