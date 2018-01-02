Умерла актриса Татьяна Майорова
Актриса Русского драматического театра Литвы Татьяна Майорова скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.
Как отмечается, она ушла из жизни 30 декабря 2017 года после продолжительной болезни.
Майорова родилась в 1941 году в Донецкой области, окончила Киевский институт театрального искусства.
В Русском драматическом театре Литвы она исполнила около 40 ролей.
Ранее сообщалось, что актёр Александр Шаврин скончался 30 декабря после продолжительной болезни.
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