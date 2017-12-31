Актёр Александр Шаврин скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня утром после продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин, один из ведущих артистов Театра Маяковского. Приносим свои соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении.

Дата и время прощания с артистом будут сообщены позже.

Александр Шаврин окончил Высшее театральное училище имени Щукина. На сцене Театра имени Владимира Маяковского он создал более 20 образов. Также актёр сыграл в ряде кинокартин и сериалов, в том числе в телесериале «Бедная Настя».