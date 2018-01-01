Алексей Учитель рассказал о трёх желаниях на 2018 год
Режиссёр Алексей Учитель в блицинтервью RT рассказал о трёх своих желаниях на 2018 год.
«Чтобы я начал снимать новый фильм, чтобы все мои близкие были здоровы и чтобы «Зенит» стал чемпионом», — сказал Учитель.
Кроме того, он ответил на вопрос, что он выпил бы в новогоднюю ночь — шампанское или водку.
«Сначала шампанское, потом виски», — сказал режиссёр.
Ранее режиссёр также рассказал, что его больше всего потрясло в 2017 году и что общего у Матильды и депутата Госдумы Натальи Поклонской.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: