Алексей Учитель рассказал о трёх желаниях на 2018 год

Режиссёр Алексей Учитель в блицинтервью RT рассказал о трёх своих желаниях на 2018 год.

«Чтобы я начал снимать новый фильм, чтобы все мои близкие были здоровы и чтобы «Зенит» стал чемпионом», — сказал Учитель.

Кроме того, он ответил на вопрос, что он выпил бы в новогоднюю ночь — шампанское или водку.

«Сначала шампанское, потом виски», — сказал режиссёр.

Ранее режиссёр также рассказал, что его больше всего потрясло в 2017 году и что общего у Матильды и депутата Госдумы Натальи Поклонской.