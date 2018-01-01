Алексей Учитель рассказал, что общего между Матильдой и Поклонской

Режиссёр Алексей Учитель в интервью RT рассказал, что его больше всего потрясло в 2017 году, а также что общего у Матильды и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Выход фильма «Матильда» потряс режиссёра больше всего в 2017 году. При этом он добавил, что гордится тем, что картина вышла на экраны.

Он также считает, что любовь к Николаю II объединяет Матильду и Поклонскую.

«Любовь к Николаю II», — ответил Учитель на вопрос, что общего у Поклонской и Матильды.

Ранее Алексей Учитель в интервью RT рассказал о случае, который подвиг его на съёмки картины о музыканте Викторе Цое, а также о работе над мини-сериалом «Матильда».