В Москве 1 января ожидается до +3 °C
В Москве 1 января ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха составит от +1 °C до +3 °C, сообщает Гидрометцентр.
«Днём облачно, небольшие осадки, ветер южный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении метеослужбы.
Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что плюсовая температура сохранится в Москве до новогодней ночи, но в полночь 31 декабря может пойти снег.
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