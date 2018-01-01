В Москве 1 января ожидается до +3 °C

В Москве 1 января ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха составит от +1 °C до +3 °C, сообщает Гидрометцентр.

«Днём облачно, небольшие осадки, ветер южный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении метеослужбы.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что плюсовая температура сохранится в Москве до новогодней ночи, но в полночь 31 декабря может пойти снег.