В Москве 31 декабря ожидается до +3 °С

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В Москве в воскресенье, 31 декабря, ожидается до +3 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что температура воздуха днём составит +1...+3 °С.

Днём будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Ветер южный, юго-восточный, 2-7 м/с.

Ранее стало известно, что плюсовая температура сохранится в Москве до новогодней ночи, но в полночь 31 декабря может пойти снег. 

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