В Москве 31 декабря ожидается до +3 °С
В Москве в воскресенье, 31 декабря, ожидается до +3 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Отмечается, что температура воздуха днём составит +1...+3 °С.
Днём будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Ветер южный, юго-восточный, 2-7 м/с.
Ранее стало известно, что плюсовая температура сохранится в Москве до новогодней ночи, но в полночь 31 декабря может пойти снег.
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