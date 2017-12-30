Победитель шоу «Голос» рассказал, как готовился к финальному выступлению

Победитель шестого сезона шоу «Голос» Селим Алахяров рассказал, как ему удалось подготовиться к финальному выступлению на проекте.

«Главное было — не заболеть. И выступить в полную силу. Постараться и выложиться. У нас был определённый план, которого мы придерживались. Я пришёл победить и сдержал слово», — заявил он в ходе беседы с kp.ru.

Он добавил, что выигранный миллион отдаст родителям.

«Подумаем, как потратить. Сделаем хороший ремонт!» — сказал Алахяров.

Ранее сообщалось, что победителем шестого сезона шоу «Голос» стал подопечный российского певца Александра Градского Селим Алахяров.