Победитель шоу «Голос» рассказал, как готовился к финальному выступлению

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Победитель шестого сезона шоу «Голос» Селим Алахяров рассказал, как ему удалось подготовиться к финальному выступлению на проекте.

«Главное было — не заболеть. И выступить в полную силу. Постараться и выложиться. У нас был определённый план, которого мы придерживались. Я пришёл победить и сдержал слово», — заявил он в ходе беседы с kp.ru.

Он добавил, что выигранный миллион отдаст родителям.

«Подумаем, как потратить. Сделаем хороший ремонт!» — сказал Алахяров.

Ранее сообщалось, что победителем шестого сезона шоу «Голос» стал подопечный российского певца Александра Градского Селим Алахяров. 

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