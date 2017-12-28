Гидрометцентр: 2017 год стал самым тёплым в России за весь период наблюдений

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В Гидрометцентре заявили, что 2017 год стал самым тёплым за весь период наблюдений на территории России.

Об этом заявил глава учреждения Роман Вильфанд.

«Усреднённая температура за все эти годы оказалась самой тёплой. Оказалось, что 2017 год стал рекордно тёплым», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь столбик термометра опустится до нуля, выпадет снег, но высота покрова не превысит двух-трёх сантиметров.

О температурных аномалиях в столичном регионе — в материале RT.

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