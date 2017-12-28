В Москве 28 декабря ожидается до +2 °C

В Москве в четверг, 28 декабря, ожидается до +2 °C. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что днём температура воздуха составит 0...+2°С. В городе будет облачно, местами небольшие осадки, туман. Скорость юго-западного и южного ветра составит до 8 м/с. Ранее телеканал «360» передавал, что синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве 28 декабря из-за сильного тумана.