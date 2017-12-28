В Москве 28 декабря ожидается до +2 °C

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В Москве в четверг, 28 декабря, ожидается до +2 °C. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что днём температура воздуха составит 0...+2°С.

В городе будет облачно, местами небольшие осадки, туман.

Скорость юго-западного и южного ветра составит до 8 м/с.

Ранее телеканал «360» передавал, что синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве 28 декабря из-за сильного тумана.

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