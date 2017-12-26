Дунаевский назвал Владимира Шаинского необыкновенно позитивным человеком

Композитор Максим Дунаевский назвал своего коллегу Владимира Шаинского необыкновенно позитивным человеком, сообщает телеканал «360».

«Это был необыкновенно оптимистичный, позитивный человек. Да и в его музыке весь этот позитив, он есть. Он всё передал в музыке удивительным способом, удивительным образом», — заявил Дунаевский.

По его словам, Шаинский смог выразить всю свою суть в музыке, в детских песнях.

Как отметил Дунаевский, его коллега даже в преклонном возрасте всегда был полон планов, был невероятно подвижен.

Ранее председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин прокомментировал RT смерть Шаинского.

26 декабря стало известно, что композитор Владимир Шаинский умер в возрасте 92 лет. Его сын, Вячеслав Шаинский, подтвердил НСН смерть отца.