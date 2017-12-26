В студии «Союзмультфильм» рассказали о мастерстве Шаинского

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В студии «Союзмультфильм» рассказали о композиторе Владимире Шаинском, сообщает kp.ru.

«В анимации композитор должен не только думать о качестве и мелодичности своего произведения, но и учитывать кучу других моментов», — заявил шеф-редактор студии Сергей Капков.

По его словам, необходимо принимать во внимание, какой персонаж исполняет песню, что происходит в этот момент в кадре, какое настроение у героев. Также нужно попасть в очень ограниченный хронометраж, ведь некоторые музыкальные темы в анимации продолжаются всего 15—20 секунд.

«И это должен быть законченный шедевр, который запомнится и полюбится зрителям. Конечно, Шаинский, как никто другой, владел всеми этими тайнами мастерства», — добавил Капков.

26 декабря стало известно, что композитор Владимир Шаинский умер в возрасте 92 лет.

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