На Тверской площади проведут мастер-классы и кинопоказы «Московского чаепития»

В столице на Тверской площади проведут тематические мастер-классы и кинопоказы под открытым небом в рамках фестиваля «Московское чаепитие».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Расписание составлено так, чтобы фестиваль можно было посетить в будние дни после работы.

Попробовать два вида чая на основе старинных рецептов можно со среды по воскресенье в период 16:00 — 18:00.

Также в программе фестиваля представлены музыкальные беседы, экскурсии по городу, театрализованные представления, познавательные викторины, танцевальные флешмобы.

Ранее сообщалось, что в Москве с 22 июля по 1 августа пройдёт школа-фестиваль Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс». Данное мероприятие состоится впервые.