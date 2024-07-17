На Тверской площади проведут мастер-классы и кинопоказы «Московского чаепития»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Расписание составлено так, чтобы фестиваль можно было посетить в будние дни после работы.
Попробовать два вида чая на основе старинных рецептов можно со среды по воскресенье в период 16:00 — 18:00.
Также в программе фестиваля представлены музыкальные беседы, экскурсии по городу, театрализованные представления, познавательные викторины, танцевальные флешмобы.
Ранее сообщалось, что в Москве с 22 июля по 1 августа пройдёт школа-фестиваль Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс». Данное мероприятие состоится впервые.