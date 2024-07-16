В Москве впервые пройдёт школа-фестиваль Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс»

В Москве с 22 июля по 1 августа пройдёт школа-фестиваль Леонида Лундстрема «Донбасский экспресс». Данное мероприятие состоится впервые.

«Этот проект направлен на молодых талантливых музыкантов от 14 до 25 лет по разным специальностям, как то: скрипка, альт, виолончель, фортепиано и хор. В первой части проекта они будут заниматься с лучшими педагогами и ходить на мастер-классы. Во вторую часть фестиваля вошли лекции, беседы, встречи с интересными людьми — начиная от художников, поэтов и музыкантов и заканчивая экономистами и историками. Это глубокое погружение в контекст происходящих событий», — рассказал руководитель проекта, директор «Творческой мастерской Леонида Лундстрема» Пётр Лундстрем на пресс-конференции в ТАСС.

В этом году участниками программы станут более 100 учащихся, студентов и выпускников музыкальных учреждений из четырёх регионов России.

Лундстрем отметил, что проект реализуется уже третий год при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«В 2022 году мы смогли привезти 80 талантливых детей из ДНР и ЛНР, и поэтому наш проект получил название «Донбасский экспресс», — добавил он.