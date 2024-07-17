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В Таганском районе Москвы археологи нашли фарфор XIX века

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В Таганском районе Москвы археологи нашли фарфоровые предметы XIX века, в том числе блюдце с клеймом мейсенского фарфора и крышку от помадной баночки доктора Швейкерта.
В Таганском районе Москвы археологи нашли фарфор XIX века
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сейчас специалисты готовят для передачи в музейный фонд блюдце XIX века, изготовленное на первой европейской фарфоровой мануфактуре», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

На блюдце изображены два скрещённых голубых меча из герба Саксонии.

Ранее 360.ru сообщал, что в Московской области утвердили границу территории объекта археологического наследия «Культурный слой города Истра, начало XVIII — конец XIX веков».

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