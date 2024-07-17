В Таганском районе Москвы археологи нашли фарфор XIX века
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Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Сейчас специалисты готовят для передачи в музейный фонд блюдце XIX века, изготовленное на первой европейской фарфоровой мануфактуре», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
На блюдце изображены два скрещённых голубых меча из герба Саксонии.
Ранее 360.ru сообщал, что в Московской области утвердили границу территории объекта археологического наследия «Культурный слой города Истра, начало XVIII — конец XIX веков».