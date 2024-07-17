Синоптик Ильин предупредил о дожде с грозами в Москве в четверг

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.

Собеседник RT отметил, что во второй половине текущей недели жара сменится просто тёплой погодой.

«Температура от +30 °С и выше (спадёт. — RT) в пятницу до +25...+27 °С в Москве. В субботу и воскресенье +21...+26 °С», — рассказал Ильин.

Он добавил, что сегодня в столице осадков не ожидается.

«А вот в четверг пройдут дожди с грозами, местами сильные. На севере Московской области даже очень сильные. Порывы ветра при грозе будут достигать 13—18 м/с. В воскресенье местами кратковременный слабый дождь», — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда жара в Москве пойдёт на спад.