RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Ильин предупредил о дожде с грозами в Москве в четверг

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.
Синоптик Ильин предупредил о дожде с грозами в Москве в четверг
  • РИА Новости

Собеседник RT отметил, что во второй половине текущей недели жара сменится просто тёплой погодой.

«Температура от +30 °С и выше (спадёт. — RT) в пятницу до +25...+27 °С в Москве. В субботу и воскресенье +21...+26 °С», — рассказал Ильин.

Он добавил, что сегодня в столице осадков не ожидается.

«А вот в четверг пройдут дожди с грозами, местами сильные. На севере Московской области даже очень сильные. Порывы ветра при грозе будут достигать 13—18 м/с. В воскресенье местами кратковременный слабый дождь», — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда жара в Москве пойдёт на спад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить