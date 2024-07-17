The Guardian: глобальное потепление может нарушить работу интернета

Из-за глобального потепления дни становятся длиннее. На этом фоне могут возникнуть проблемы в работе интернета, пишет издание The Guardian.

В публикации говорится об исследовании учёных, которые проанализировали, как продолжительность дня влияет на работу интернета.

«Длительность дня меняется всего на несколько миллисекунд, однако этого достаточно, чтобы потенциально нарушить интернет-трафик, финансовые транзакции и работу GPS, которые полагаются на точное отслеживание времени», — пишет газета.

Как отмечается, продолжительность дня на Земле увеличивалась всегда под влиянием гравитационных сил, однако таяние ледников ускоряет этот процесс. Вода возвращается в океан из высоких широт и скапливается ближе к экватору.

Это приводит к тому, что планета становится более «сплюснутой» и замедляет вращение.

По данным учёных, за прошлое столетие земедление вращения варьировалась между 0,3 и 1 миллисекундой, а начиная с 2000 года возросло до 1,3 миллисекунды.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, как глобальное потепление влияет на природные катаклизмы.