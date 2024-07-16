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Стилист Белов высказался о летней мужской моде

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Международный эксперт по стилю Александр Белов высказался о летней мужской моде.
Стилист Белов высказался о летней мужской моде
  • Gettyimages.ru

«У одежды есть две важные функции. Первая — улучшить фигуру человека, скрыть его недостатки и подчеркнуть достоинства. Вторая — хорошо вписаться в дресс-код. Если у человека есть проблемные зоны, то лучше их скрыть при помощи одежды. Что касается плавок, то, например, в бассейне надевать плавки короткого формата мужчинам вполне нормально», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, на пляже плавки тоже допустимы, но эстетичнее, если они больше похожи на шорты, по длине ближе к коленям.

Как считает Белов, в городе лучше носить льняные летние брюки.

«Если вы хотите выглядеть хорошо, то надо понимать, что не все части тела и не везде стоит демонстрировать», — заключил он.

Ранее стилист Марина Герман рассказала о трендах 2024 года. В частности, считает эксперт, актуален лён.

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