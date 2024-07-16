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Специалист Куксин назвал человеческий фактор главной причиной природных пожаров

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Руководитель противопожарного проекта Григорий Куксин назвал человеческий фактор главной причиной природных пожаров.
Специалист Куксин назвал человеческий фактор главной причиной природных пожаров
  • РИА Новости

«Если говорить о черноморских пожарах, то это на 100% вина людей: непотушенные костры, брошенные окурки, сжигание бытового мусора. В сибирских пожарах есть доля тех, что возникают от молний, но она очень небольшая», — сказал он в беседе с 360.ru.

По его словам, для улучшения качества профилактики нужно давать жителям чёткий инструктаж.

«Например, для тушения туристического костра плеснуть в пламя котелок воды недостаточно. Его нужно долго проливать, перемешивая угли с водой, пока не останется ничего тёплого», — привёл он пример.

Как считает Куксин, в условиях высокого уровня пожароопасности важно объяснять, что пользоваться открытым огнём нельзя.

Ранее сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить патрулирование лесов для своевременного выявления возгораний.

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