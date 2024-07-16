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Синоптик Колесов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге

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Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге и подвёл итоги первой половины лета.
Синоптик Колесов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает Петербург2 со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

«В июне температура воздуха на 2,7 °С выше нормы, в первой половине июля отклонение от нормы меньше, но тоже положительное +0,9 °С. И тут надо учесть, что норма за последние 30 лет повысилась почти на два градуса, так что отмечаемая сейчас средняя температура в нашем регионе является довольно высокой», — написал Колесов.

По прогнозу специалиста, в среду, 17 июля, температура воздуха поднимется до +30 °С. Погода останется дождливой, цитирует Telegram-канал Колесова neva.today.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

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