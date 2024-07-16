Кинолог Голубев посоветовал чистить собаке зубы
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«Если питомец хорошо переносит процедуру чистки зубов, то её необходимо проводить ежедневно. Если сделать это затруднительно, то можно чистить чуть реже, но не менее двух раз в неделю», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».
По словам специалиста, минеральные вещества, содержащиеся в слюне собаки, вступают в реакцию с налётом в пасти, что вызывает образование зубного камня.
«Если этой проблемой не заниматься, она может привести к серьёзным нарушениям здоровья собаки», — заключил эксперт.
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