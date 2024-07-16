Кинолог Голубев посоветовал чистить собаке зубы

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рекомендовал регулярно чистить собаке зубы.

«Если питомец хорошо переносит процедуру чистки зубов, то её необходимо проводить ежедневно. Если сделать это затруднительно, то можно чистить чуть реже, но не менее двух раз в неделю», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, минеральные вещества, содержащиеся в слюне собаки, вступают в реакцию с налётом в пасти, что вызывает образование зубного камня.

«Если этой проблемой не заниматься, она может привести к серьёзным нарушениям здоровья собаки», — заключил эксперт.

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