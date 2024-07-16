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В Москве продлили регистрацию на палаточный слёт «STOлица. Лето»

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В Москве до 20 июля продлена регистрация на палаточный патриотический слёт «STOлица. Лето».
В Москве продлили регистрацию на палаточный слёт «STOлица. Лето»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Данное мероприятие проводится уже третье лето подряд.

Во время четырёхдневной смены участники живут в палатках под открытым небом, осваивают новые навыки на треках по спортивному туризму и получают профессиональный опыт на образовательных лекциях, тренингах и мастер-классах.

Принять участие в слёте может любой желающий в возрасте 18—35 лет. Чтобы присоединиться к акции, необходимо заполнить анкету на сайте, выполнить творческое задание и пройти собеседование с организаторами.

Ранее сообщалось, что в столичном парке Горького представили новый номер журнала «Привет, москвовед!». Это одно из событий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

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