В столице представят новый номер журнала «Привет, москвовед!»
- РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства.
«В разгар летних каникул мы решили порадовать юных горожан новым выпуском журнала «Привет, москвовед!». Он был создан в прошлом году и быстро полюбился аудитории, поэтому первый выпуск этого года стал для многих по-настоящему долгожданным», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Выпуск посвящён литературной Москве, которая неоднократно вдохновляла поэтов и писателей.
Электронная версия журнала доступна на сайте департамента.
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