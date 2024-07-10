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В столице представят новый номер журнала «Привет, москвовед!»

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В столичном парке Горького в среду, 10 июля, представят новый номер журнала «Привет, москвовед!». Это одно из событий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».
В столице представят новый номер журнала «Привет, москвовед!»
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«В разгар летних каникул мы решили порадовать юных горожан новым выпуском журнала «Привет, москвовед!». Он был создан в прошлом году и быстро полюбился аудитории, поэтому первый выпуск этого года стал для многих по-настоящему долгожданным», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Выпуск посвящён литературной Москве, которая неоднократно вдохновляла поэтов и писателей.

Электронная версия журнала доступна на сайте департамента.

Ранее сообщалось, что в Москве более 550 занятий пройдёт в рамках фестиваля «Вкусы России — 2024».

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