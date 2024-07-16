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На ВДНХ пройдут мероприятия по случаю Дня шахмат

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В Москве на ВДНХ в субботу, 20 июля, пройдут мероприятия, посвящённые Дню шахмат.
На ВДНХ пройдут мероприятия по случаю Дня шахмат
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия пройдут на площадке перед строением № 574 и в самом здании.

Для гостей проведут конкурс «Волшебные шахматы», викторину «Весёлая проверка», взрослые и детские шахматные турниры.

Также пройдёт выставка картин в стиле сюрреализма, а международный шахматный гроссмейстер Георгий Кастаньеда прочитает лекцию «Волшебный мир шахматных комбинаций».

Ранее на ВДНХ состоялся турнир по вейкборду. В нём приняли участие около 40 райдеров из разных субъектов в возрасте от 16 до 50 лет.

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