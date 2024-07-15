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В Челябинской области рассказали о погоде на ближайшие дни

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В челябинском метеоцентре рассказали о погоде в регионе в период с 15 по 21 июля.
В Челябинской области рассказали о погоде на ближайшие дни
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на метеослужбу.

«На этой неделе ожидается ослабление влияния южного циклона, 16 июля сильные осадки ещё вероятны местами в восточной половине области, в последующие дни их интенсивность уменьшится, но сохраняется вероятность возникновения локальных кратковременных дождей и гроз», — отметили синоптики.

По прогнозу, в Челябинской области днём температура воздуха составит +21...+26 °С, на юге — до +18 °С.

В столице региона температура воздуха ночью составит +14...+16 °С, днём — +23...+25 °С.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области на следующей неделе.

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