RT в Telegram
Подпишись

В Свердловской области пообещали жару и грозы на неделе

Короткая ссылка
Синоптики Уральского гидрометцентра сообщили, что в середине этой недели в Свердловской области прогнозируются жара и грозы.
В Свердловской области пообещали жару и грозы на неделе
  • РИА Новости

Температура воздуха в регионе ожидается на один-два градуса выше нормы из-за антициклона, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал метеослужбы.

«Во вторник и среду, 16—17 июля, ночью прогнозируется +10…+15 °С, днём +21…+26 °С. В четверг и пятницу, 18—19 июля, ночью будет +11…+16 °С, днём +24…+29 °С», — сказано в сообщении.

В середине недели вероятны кратковременные дожди и грозы, отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что в Челябинске за минувшие выходные дни штормовой ветер повалил более 100 деревьев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить