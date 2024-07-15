В Свердловской области пообещали жару и грозы на неделе

Синоптики Уральского гидрометцентра сообщили, что в середине этой недели в Свердловской области прогнозируются жара и грозы.

Температура воздуха в регионе ожидается на один-два градуса выше нормы из-за антициклона, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал метеослужбы.

«Во вторник и среду, 16—17 июля, ночью прогнозируется +10…+15 °С, днём +21…+26 °С. В четверг и пятницу, 18—19 июля, ночью будет +11…+16 °С, днём +24…+29 °С», — сказано в сообщении.

В середине недели вероятны кратковременные дожди и грозы, отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что в Челябинске за минувшие выходные дни штормовой ветер повалил более 100 деревьев.