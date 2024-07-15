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В Челябинске ветер повалил более 100 деревьев в выходные

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В Челябинске за минувшие выходные дни штормовой ветер повалил более 100 деревьев.
В Челябинске ветер повалил более 100 деревьев в выходные
  • Gettyimages.ru

«За сутки повалено более сотни деревьев. Часть из них — на территории образовательных учреждений», — сказал вице-мэр города Андрей Ксензов на аппаратном совещании, передаёт URA.RU.

Со своей стороны, глава города Наталья Котова потребовала от глав районов принять оперативные меры по вывозу оставшихся поваленных деревьев. По её данным, больше всего от стихии пострадал Ленинский район.

Ранее в МЧС Москвы выпустили экстренное предупреждение о дожде, грозе и сильном ветре в столице до конца суток 15 июля.

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