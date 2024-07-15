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В МЧС предупредили о ливне с грозой и ветром в Москве

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В МЧС Москвы выпустили экстренное предупреждение о дожде, грозе и сильном ветре в столице до конца суток.
В МЧС предупредили о ливне с грозой и ветром в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 15 июля в Москве местами ожидаются ливневый дождь, гроза с порывами ветра до 15 м/с», — сообщили в пресс-службе.

В МЧС призвали пешеходов и водителей проявлять осторожность и избегать шатких конструкций и деревьев.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве до конца недели.

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