В МЧС предупредили о ливне с грозой и ветром в Москве

В МЧС Москвы выпустили экстренное предупреждение о дожде, грозе и сильном ветре в столице до конца суток.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 15 июля в Москве местами ожидаются ливневый дождь, гроза с порывами ветра до 15 м/с», — сообщили в пресс-службе.

В МЧС призвали пешеходов и водителей проявлять осторожность и избегать шатких конструкций и деревьев.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве до конца недели.