Синоптик Позднякова спрогнозировала постепенное снижение температуры в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве до конца недели.

По словам синоптика, всю неделю столичный регион будет находиться в поле то повышенного, то пониженного давления.

«То есть не под влиянием циклонов или антициклонов, поэтому погода неустойчивая, в первой половине недели каждый день существует вероятность кратковременных дождей, не исключены грозы в ночное и дневное время. Но будет очень тепло, ночи будут душными. Температура в Москве +18...+20 °С, местами до +23 °С. Днём +28...+30 °С», — сказала она.

Позднякова отметила, что единственный день, когда не ожидается осадков, — среда.

«Потому что в последующие дни сохранится неустойчивый характер погоды с неустойчивыми дождями различной интенсивности, но к концу рабочей недели температура начнёт постепенно понижаться. Ночи станут менее душными, в пятницу днём +25...+29 °С — и дальше будет снижаться. Температурный режим в столичном регионе приблизится к климатической норме. Пока погода и температурный режим идут выше климатической нормы на два-три градуса», — добавила собеседница RT.

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