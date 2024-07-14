Диетолог Чехонина посоветовала не пить кофе в жару

Врач-терапевт, диетолог клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина рассказала о напитках, которые на стоит пить в жару.

«Сладкие газированные напитки или пакетированные соки с добавлением сахара не спасут от жажды в жару. Наоборот, сахар в составе этих напитков потом может усилить это чувство», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, нежелательно употреблять и кофе — из-за высокого содержания кофеина. Он также может вызвать жажду.

Кроме того, эксперт советует не пить алкоголь.

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист Владимир Белобородов в беседе с 360.ru дал рекомендации по купанию в водоёмах без последствий.