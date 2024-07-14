RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Чехонина посоветовала не пить кофе в жару

Короткая ссылка
Врач-терапевт, диетолог клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина рассказала о напитках, которые на стоит пить в жару.
Диетолог Чехонина посоветовала не пить кофе в жару
  • Gettyimages.ru

«Сладкие газированные напитки или пакетированные соки с добавлением сахара не спасут от жажды в жару. Наоборот, сахар в составе этих напитков потом может усилить это чувство», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, нежелательно употреблять и кофе — из-за высокого содержания кофеина. Он также может вызвать жажду.

Кроме того, эксперт советует не пить алкоголь.

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист Владимир Белобородов в беседе с 360.ru дал рекомендации по купанию в водоёмах без последствий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить