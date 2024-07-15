Больше всего на отдыхе россияне любят читать романы, детективы и триллеры

Аналитики провели исследование и выяснили, какую литературу россияне предпочитают читать в путешествиях.

Выяснилось, что в поездках читают 90% российских туристов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и сети книжных магазинов «Читай-город».

Чаще всего россияне берут в отпуск бумажные книги — 62,7%. Электронный формат предпочитают 19,6% путешественников, аудиокниги — 2,2%. Ещё 15,5% везут с собой все доступные варианты.

Большинство путешественников выбирают романы — 69,8%, детективы и триллеры — 53,2%, а также фантастику и фэнтези — 49,6%. Также на отдыхе читают историческую прозу (24,9%), нон-фикшн (19,4%), комиксы (9,7%) и учебную литературу (8,3%).

Наименьшей популярность пользуются книги по бизнесу (5%) и детская литература (4,2%).

Ранее НСН сообщала, что столичные власти поддержат проведение конкурса «Лучший книжный магазин Москвы», который пройдёт в августе — декабре 2024 года.