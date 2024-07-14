На Ямале прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на департамент гражданской защиты региона.
«На данный момент пожары локализованы, что означает приостановку их распространения. Угрозы населённым пунктам и объектам жизнеобеспечения отсутствуют», — говорится в сообщении.
Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали более 80 возгораний. Жилые дома и объекты инфраструктуры не пострадали.
Ранее в мэрии Перми заявили о создании комиссии по охране ценных деревьев.