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На Ямале прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

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В Ямало-Ненецком автономном округе, по данным на утро 14 июля, действует четыре лесных пожара.
На Ямале прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на департамент гражданской защиты региона.

«На данный момент пожары локализованы, что означает приостановку их распространения. Угрозы населённым пунктам и объектам жизнеобеспечения отсутствуют», — говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали более 80 возгораний. Жилые дома и объекты инфраструктуры не пострадали.

Ранее в мэрии Перми заявили о создании комиссии по охране ценных деревьев.

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