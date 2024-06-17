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В Перми создали комиссию по охране ценных деревьев

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В мэрии Перми заявили о создании комиссии по охране ценных деревьев.
В Перми создали комиссию по охране ценных деревьев
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Администрация города Перми постановляет создать комиссию по присвоению охранного статуса в отношении особо ценных зелёных насаждений, выявленных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», — отмечено в документе.

Также в постановлении определены критерии, по которым деревья будут относить к особо ценным.

Ранее заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский рассказал об объёмах восстановления леса в 2023 году.

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