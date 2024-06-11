В России восстановили 1,4 млн гектаров леса в 2023 году

Заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский рассказал об объёмах восстановления леса в 2023 году.

«В 2023 году удалось восстановить рекордные за последние 27 лет 1,4 млн га. В 2024 году планируется повторить этот результат», — сообщил Венглинский газете «Известия».

В настоящее время фонд лесовосстановления в стране составляет 35,2 млн га.

Правительство России одобрило законопроект Минприроды о федеральном фонде семян лесных растений, с помощью которого можно восстанавливать участки, где погибли деревья.

Ранее эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в мире.