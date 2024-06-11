RT в Telegram
Подпишись

В России восстановили 1,4 млн гектаров леса в 2023 году

Короткая ссылка
Заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский рассказал об объёмах восстановления леса в 2023 году.
В России восстановили 1,4 млн гектаров леса в 2023 году
  • Gettyimages.ru

«В 2023 году удалось восстановить рекордные за последние 27 лет 1,4 млн га. В 2024 году планируется повторить этот результат», — сообщил Венглинский газете «Известия».

В настоящее время фонд лесовосстановления в стране составляет 35,2 млн га.

Правительство России одобрило законопроект Минприроды о федеральном фонде семян лесных растений, с помощью которого можно восстанавливать участки, где погибли деревья.

Ранее эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить