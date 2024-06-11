В России восстановили 1,4 млн гектаров леса в 2023 году
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«В 2023 году удалось восстановить рекордные за последние 27 лет 1,4 млн га. В 2024 году планируется повторить этот результат», — сообщил Венглинский газете «Известия».
В настоящее время фонд лесовосстановления в стране составляет 35,2 млн га.
Правительство России одобрило законопроект Минприроды о федеральном фонде семян лесных растений, с помощью которого можно восстанавливать участки, где погибли деревья.
Ранее эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в мире.