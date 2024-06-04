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Специалист Куксин высказался о ситуации с лесными пожарами в мире

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Эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в мире.

«То, что она меняется от года к году, — это совершенно точно. Раньше мы говорили, что есть определённая цикличность, и раз в 10—11 лет, и каждый четвёртый год в среднем пожары более тяжёлые, но гораздо более важное значение сейчас имеют глобальные изменения климата», — заявил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, каждый новый сезон становится хуже предыдущего для всех стран. С каждым годом возникают всё более серьёзные ситуации, пожарные службы всего мира готовятся к более тяжёлым прогнозам.

«От реагирования очень многое зависит. Мы, как общество все вместе, и государство, и бизнес, и общественные организации работаем наперегонки с изменениями климата, и положительные изменения сейчас тоже есть», — сказал Куксин.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области продлили запрет на посещение лесов до 26 июня.

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