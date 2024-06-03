RT в Telegram
Подпишись

В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов до 26 июня

Короткая ссылка
В Тюменской области до 26 июня продлили особый противопожарный режим и запрет на пребывание граждан в лесах.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора Александра Моора.

«Идём на этот шаг, чтобы максимально снизить вероятность возникновения возгораний. В этом году статистика, конечно, не сравнится с прошлогодней. Пожаров в разы меньше. Но как только столбик термометра идёт вверх, так происходят возгорания», — рассказал глава региона.

По его словам, за два дня в области произошло 17 ландшафтных пожаров и один лесной.

С начала сезона зарегистрировано 268 ландшафтных возгораний и 25 пожаров в лесах.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Подмосковья объявили четвёртый класс пожарной опасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить