В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов до 26 июня

В Тюменской области до 26 июня продлили особый противопожарный режим и запрет на пребывание граждан в лесах.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора Александра Моора.

«Идём на этот шаг, чтобы максимально снизить вероятность возникновения возгораний. В этом году статистика, конечно, не сравнится с прошлогодней. Пожаров в разы меньше. Но как только столбик термометра идёт вверх, так происходят возгорания», — рассказал глава региона.

По его словам, за два дня в области произошло 17 ландшафтных пожаров и один лесной.

С начала сезона зарегистрировано 268 ландшафтных возгораний и 25 пожаров в лесах.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Подмосковья объявили четвёртый класс пожарной опасности.