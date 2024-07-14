Фармацевт Сапронова рассказала, как защитить кожу от солнца

Территориальный управляющий московского региона и эксперт-фармацевт Сбер Еаптеки Алла Сапронова рассказала, как защитить кожу от солнца.

«Прежде всего необходимо запастись средствами с SPF для защиты от солнца и кремом после загара. Они помогут защитить кожу от воздействия ультрафиолета и предотвратить появление аллергической реакции», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если после контакта с солнцем проявились первые симптомы фотодерматита, то нужно принять антигистаминное средство.

Кроме того, отметила Сапронова, если возникает аллергия на пыльцу растений, то с насморком и слезоточивостью помогут справиться антигистаминные спреи и капли.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что мороженое нельзя отнести к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его можно только один-два раза в неделю.